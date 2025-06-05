Как правильно мыть ягоды, чтобы не заразиться паразитами: советы врача

Есть ароматную клубнику прямо с грядки или пробовать черешню и смородину с прилавка перед покупкой — не самая лучшая идея. Ведь употребление немытых ягод, даже чистых на вид, может привести к заражению паразитами. Как правильно мыть ягоды, чтобы избежать неприятных последствий, сообщила изданию «Газета.Ru» врач-инфекционист Наталья Очинская.
— Если есть ягоды немытыми, велика вероятность заразиться гельминтозом. Поэтому обязательно мойте ягоды перед употреблением. А лучше замочите на 20 минут, после чего промойте под проточной водой в течение 5 минут, — посоветовала медик.
По ее словам, чаще всего в организм попадают аскариды. После этого у пациента может подняться температура, наблюдаются боли в животе, тошнота, возможны высыпания.
Ранее RT предупредил, что ягода может лежать в грязном ящике, по ней могут ползать крысы, тараканы и мухи. Её могут складывать грязными руками, может оседать пыль и т. д. Заразиться от таких ягод можно сальмонеллёзом и даже гепатитом А.
Кстати, мыть перед употреблением нужно и арбузы — пыль и грязь, которые оседают на корке, могут попасть в желудок и вызвать тяжелое отравление, передает 360.ru.