Как правильно мыть ягоды, чтобы не заразиться паразитами: советы врача

Ранее RT предупредил, что ягода может лежать в грязном ящике, по ней могут ползать крысы, тараканы и мухи. Её могут складывать грязными руками, может оседать пыль и т. д. Заразиться от таких ягод можно сальмонеллёзом и даже гепатитом А.