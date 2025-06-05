Турция или Сочи: названы плюсы и минусы популярных курортов

— В Кемере отдых по системе «все включено» будет стоить от 96 тысяч рублей за двоих в трехзвездочном отеле. Отдохнуть в Сочи с теми же условиями можно по стоимости от 174 тысяч — такое предложение есть всего в трех гостиницах. Это не означает, что в Сочи хуже — этот курорт подходит для более активного отдыха, где нужно самому организовывать досуг, — считает специалист.