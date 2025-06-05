Турция или Сочи: названы плюсы и минусы популярных курортов

Отдохнуть на морском побережье в России или за рубежом — каждый выбирает локацию себе по душе. О плюсах, минусах и «подводных камнях турецкого Кемера и отечественного Сочи в беседе с “Газетой.Ru” рассказала турэксперт Дарья Абакумова.
— В Кемере отдых по системе «все включено» будет стоить от 96 тысяч рублей за двоих в трехзвездочном отеле. Отдохнуть в Сочи с теми же условиями можно по стоимости от 174 тысяч — такое предложение есть всего в трех гостиницах. Это не означает, что в Сочи хуже — этот курорт подходит для более активного отдыха, где нужно самому организовывать досуг, — считает специалист.
Она подчеркнула, в Кемере персонал в отеле и продавцы говорят по-русски. В Сочи же туристов встретит привычная еда и менталитет, а также будут отсутствовать ограничения на выезд за рубеж. Что же касается пляжей, то они галечные на обоих курортах.
Ранее RT сообщил, что 56% россиян летом запланировали путешествие по России. При этом лишь 30% опрошенных выбрали пляжный отдых на море.
А для тех, кто желает сэкономить в отпуске, стоит подумать о кемпинге: отдых в палатке на природе обойдется в разы дешевле, если есть нужное снаряжение, передает Life.ru.