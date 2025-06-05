Названа неожиданная польза спреда и маргарина

Принято считать, что спред и маргарин — вредные заменители сливочного масла, на самом же деле, эти продукты могут быть полезнее для организма из-за меньшего содержания животных жиров. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
— Важно стремиться к сбалансированному потреблению полезных жиров и заменить сливочное масло на растительные аналоги: нерафинированные масла, маргарин и спреды. Внешне они выглядят похоже, но в основе не животные жиры, а растительные, — объяснила доктор.
Медик объяснила, что и спред, и маргарин сделаны на основе растительных масел, однако у них разная массовая доля жира. Кроме того, в маргарине может содержаться животные жиры, а спреды не содержат совсем.
По данным 360.ru, спреды универсальны: можно добавлять их в кашу, выпечку или мазать на бутерброд. Главный плюс аналога — более низкая калорийность.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, как отличить сливочное масло от спреда. Откройте пачку масла и оставьте его при комнатной температуре. Если на поверхности появились капли влаги, значит перед вами спред или маргарин. Настоящее масло без добавок никакой воды не выделяет.