Стало известно, в каких городах России подешевела аренда квартир

Аренда квартир стала стоить дешевле в трех городах-миллионниках в мае. К такому выводу пришли аналитики сервиса по подбору недвижимости в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».
— Съемные однокомнатные квартиры в мае подешевели в трех российских городах-миллионниках. Больше всего — в Екатеринбурге: на 6,9% за месяц. В Нижнем Новгороде арендовать однокомнатную квартиру стало дешевле на 3,5%, в Самаре — на 1,7%, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что также снизилась стоимость арендных двухкомнатных квартир в Красноярске и Екатеринбурге.
Ранее Life.ru сообщил, что изменить цену за аренду недвижимости можно с помощью дополнительного соглашения к договору. Кроме того, это можно сделать в случаях и в порядке, установленных договором или законом.
На днях депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что разрабатывает законопроект о возрождении доходных домов. Эксперты по недвижимости предположили, что государство будет сдавать жилье по ценам ниже рыночных, чтобы помочь населению решить квартирный вопрос, передает 360.ru.