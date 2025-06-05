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Стало известно, в каких городах России подешевела аренда квартир

«Газета.Ru»: в российских городах-миллионниках подешевела аренда квартир в мае.

Источник: Комсомольская правда

Аренда квартир стала стоить дешевле в трех городах-миллионниках в мае. К такому выводу пришли аналитики сервиса по подбору недвижимости в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».

— Съемные однокомнатные квартиры в мае подешевели в трех российских городах-миллионниках. Больше всего — в Екатеринбурге: на 6,9% за месяц. В Нижнем Новгороде арендовать однокомнатную квартиру стало дешевле на 3,5%, в Самаре — на 1,7%, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что также снизилась стоимость арендных двухкомнатных квартир в Красноярске и Екатеринбурге.

Ранее Life.ru сообщил, что изменить цену за аренду недвижимости можно с помощью дополнительного соглашения к договору. Кроме того, это можно сделать в случаях и в порядке, установленных договором или законом.

На днях депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что разрабатывает законопроект о возрождении доходных домов. Эксперты по недвижимости предположили, что государство будет сдавать жилье по ценам ниже рыночных, чтобы помочь населению решить квартирный вопрос, передает 360.ru.