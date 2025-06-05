Ушла из жизни художница Аня Желудь, чьи работы выставляются в Эрмитаже

Художница Аня Желудь (настоящее имя — Анна Желудковская) скончалась в Подмосковье на 44-м году жизни. Информацию о смерти художницы подтвердила московская PA Gallery, где сейчас проходит выставка Желудь «Абзац».
В апреле Желудь оказалась в больнице в тяжелом состоянии.
— Для нас была большая честь работать с ней, очень тяжело мы это переживаем, — рассказала сооснователь галереи Елена Паршина.
Она отметила, что сотрудничество с Желудь продолжалось все шесть лет, что существует галерея. В последние месяцы художница жила в деревне Аринино Московской области. Выставка «Абзац» открылась 22 мая, мероприятия в ее рамках проходят до сих пор.
Она получила образование в Санкт-Петербургском художественном училище им. Н. К. Рериха и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, была номинирована на премию «Инновация» и премию Кандинского. В 2009 году она стала частью основного проекта Венецианской биеннале современного искусства. Работы Желудь находятся в собраниях крупнейших российских музеев, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею, передает «Фонтанка».