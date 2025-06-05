Ушла из жизни художница Аня Желудь, чьи работы выставляются в Эрмитаже

Она получила образование в Санкт-Петербургском художественном училище им. Н. К. Рериха и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, была номинирована на премию «Инновация» и премию Кандинского. В 2009 году она стала частью основного проекта Венецианской биеннале современного искусства. Работы Желудь находятся в собраниях крупнейших российских музеев, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею, передает «Фонтанка».