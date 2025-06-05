Умерла петербургская художница Аня Желудь

Аня Желудь последние годы жила в деревне Аринино в Подмосковье. Галерея сотрудничала с ней на протяжении всех шести лет своего существования. Открытая 22 мая выставка «Абзац» продолжает работать и по сей день. В аннотации к проекту говорится, что в апреле художница оказалась в больнице в тяжёлом состоянии и вскоре прекратила выходить на связь. Последним посланием, которое она передала организаторам, было слово «абзац» и серия абстрактных скульптур из металлического прута — они и стали основой экспозиции, символизируя внезапную изоляцию и разрыв с внешним миром.