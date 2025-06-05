Умерла петербургская художница Аня Желудь

На 44-м году жизни скончалась художница Аня Желудь (настоящее имя — Анна Желудковская). Об её уходе сообщила московская PA Gallery, где в данный момент проходит выставка «Абзац», ставшая последним прижизненным проектом художницы. Об этом пишет «Фонтанка».
Как отметила сооснователь галереи Елена Паршина, сотрудничество с Аней было важным этапом в жизни галереи, и её смерть стала тяжёлой утратой.
Аня Желудь последние годы жила в деревне Аринино в Подмосковье. Галерея сотрудничала с ней на протяжении всех шести лет своего существования. Открытая 22 мая выставка «Абзац» продолжает работать и по сей день. В аннотации к проекту говорится, что в апреле художница оказалась в больнице в тяжёлом состоянии и вскоре прекратила выходить на связь. Последним посланием, которое она передала организаторам, было слово «абзац» и серия абстрактных скульптур из металлического прута — они и стали основой экспозиции, символизируя внезапную изоляцию и разрыв с внешним миром.
Аня Желудь получила художественное образование в Санкт-Петербурге — в училище имени Рериха и Академии Штиглица. Она трижды номинировалась на премии «Инновация» и Кандинского, а в 2009 году участвовала в основном проекте Венецианской биеннале современного искусства. Её творчество высоко ценилось в профессиональной среде за оригинальность и глубокую эмоциональность.
Ранее умер Пол Ван Хейдонк, скульптор и художник из Бельгии. Хендойк является автором знаменитого «Павшего астронавта» (Fallen Astronaut), это фигура размером чуть менее 9 см, которую в 1971 году установил на Луне экипаж «Аполлона-15».