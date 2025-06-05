Маск: SpaceX сворачивает проект Dragon из-за отмены государственных контрактов

Компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon в связи с решением президента США Дональда Трампа об аннулировании правительственных контрактов. Об этом в четверг, 5 июня, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
— В свете заявлений президента об аннулировании моих правительственных контрактов, SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon, — написал Маск.
Это фактически означает конец многолетнего сотрудничества и утрату контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов для Маска.
Crew Dragon — многоразовый корабль компании SpaceX, рассчитанный на семь человек. Маск впервые представил его в мае 2014-го. Через несколько месяцев SpaceX получила контракт от NASA.
Трамп в четверг, 5 июня, заявил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сошел с ума, и изъял его мандат на электромобили. По словам американского лидера, Маск «изнашивался», и глава Белого дома попросил его покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).
3 июня Маск раскритиковал законопроект американского президента о сокращении федеральных расходов и конгрессменов, которые поддержали документ. В частности, предприниматель заявил, что законопроект приведет к увеличению бюджетного дефицита Соединенных Штатов до 2,5 триллиона долларов и создаст «непосильный долг» для американцев.