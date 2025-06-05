Маск: SpaceX сворачивает проект Dragon из-за отмены государственных контрактов

Компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon в связи с решением президента США Дональда Трампа об аннулировании правительственных контрактов. Об этом в четверг, 5 июня, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.