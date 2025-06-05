Я же говорила: россияне признались, какие фразы от возлюбленных бесят их больше всего

Некоторые фразочки партнера способны довести россиян до белого каления. И речь совсем не про оскорбления, а про, казалось бы, обычные слова, после которых способны впасть в ярость даже самые белые и пушистые. Об этом в ходе исследования рассказали сами россияне, результаты опубликовала «Газета.Ru».