Я же говорила: россияне признались, какие фразы от возлюбленных бесят их больше всего

Некоторые фразочки партнера способны довести россиян до белого каления. И речь совсем не про оскорбления, а про, казалось бы, обычные слова, после которых способны впасть в ярость даже самые белые и пушистые. Об этом в ходе исследования рассказали сами россияне, результаты опубликовала «Газета.Ru».
— Россиянкам больше всего режет слух фраза «будь проще», далее идут «я перезвоню» и уклончивое «посмотрим», — сообщает издание.
Мужчин же чаще всего выводят из себя слова «ты должен был догадаться», «все ясно…», загадочное «нормально все».
И одинаково не нравится всем в переписке сухое «ясно», краткое «ок» и безобидный смайлик с пальцем вверх вместо слов.
Ранее 360.ru сообщил, что главное условие благополучных отношений — искреннее признание независимости личности партнера и совместное движение навстречу друг другу.
Тем временем телеканала «Царьград» подсказал девушкам, на что стоит обратить внимание на первом свидании. Должно насторожить, если мужчина не распространяется о своей биографии. Также лучше избегать парней, которые негативно реагируют на шутки, нарушают личные границы, делают критические замечания.