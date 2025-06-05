Врач заявила о связи плохой осанки и постоянной усталостью

Проблемы с осанкой могут привести к ощущению постоянной усталости и снижению работоспособности. О том, как связана потеря усталости к с осанкой рассказала в беседе с корреспондентом’Газеты.Ru" врач общей практики Анастасия Шагарова.
— Нарушение осанки крадет силы и энергию. Сутулость приводит к тому, что мы эмоционально подавлены, чаще впадаем в депрессию. Основные гормоны, которые выделяются при сутулой осанке — кортизол и адреналин, вызывают тревожность, стресс и подавленное психологическое состояние, — предупредила медик.
Врач добавила, что при сутулости постепенно меняет положение легких, снижается объем вдыхаемого воздуха. Тогда организм получает недостаточное количество кислорода и находится в состоянии гипоксии, что также вызывает ухудшение общего состояния.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что когда человек при сидении кладёт ногу на ногу, нагрузка на позвоночник увеличивается вдвое. Со временем возникают протрузии, грыжи.
Дома проверить осанку можно с помощью «зеркального теста»: встать перед высоким зеркалом, расслабиться и посмотреть, насколько симметрично расположены голова, плечи, таз и ноги, передает RT.