Маск заявил о выводе SpaceX своего космического корабля Dragon после слов Трампа

Американский миллиардер Илон Маск вступил в словесную перепалку с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Президент США, поразившись дерзости предпринимателя, объявил об аннулировании его правительственных контрактов. В ответ Илон Маск предупредил о немедленном выводе космического корабля Dragon из эксплуатации, написал он в соцсети.
Бизнесмен имеет такое право, так как объект разработан его компанией SpaceX. Сам космический корабль изготовлен для доставки грузов на МКС.
«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своих космических кораблей Dragon», — заявил Илон Маск.
Он также упомянул свою роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах. Илон Маск назвал хозяина Белого дома неблагодарным.