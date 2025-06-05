Маск заявил о выводе SpaceX своего космического корабля Dragon после слов Трампа

Американский миллиардер Илон Маск вступил в словесную перепалку с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Президент США, поразившись дерзости предпринимателя, объявил об аннулировании его правительственных контрактов. В ответ Илон Маск предупредил о немедленном выводе космического корабля Dragon из эксплуатации, написал он в соцсети.