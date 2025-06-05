Врач объяснила, почему утренние и вечерние пробежки по-разному влияют на здоровье

Пробежки по парку или просто по улицам города — становится популярным видом спорта у россиян летом. Но не многие знают, что от времени суток зависит влияние пробежки на организм. О том, когда лучше бегать, — утром или вечером, рассказала изданию «РИАМО» врач Ольга Уланкина.