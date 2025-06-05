Врач объяснила, почему утренние и вечерние пробежки по-разному влияют на здоровье

Пробежки по парку или просто по улицам города — становится популярным видом спорта у россиян летом. Но не многие знают, что от времени суток зависит влияние пробежки на организм. О том, когда лучше бегать, — утром или вечером, рассказала изданию «РИАМО» врач Ольга Уланкина.
— Бег по-разному влияет на организм в разное время суток. Утренние пробежки обычно бодрят, помогают проснуться, улучшают настроение и концентрацию. Но утром температура тела ниже, мышцы менее эластичны, сердце и сосуды работают не так активно. Поэтому до пробежки обязательно нужна полноценная разминка, — заявила медик.
Она добавила, что вечером суставы и мышцы готовы к нагрузке, однако из-за вечерних тренировок может страдать сон. Поэтому после пробежки полезно сделать расслабляющую практику, например, позаниматься йогой.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что тренировки по бегу способствуют выделению гормонов удовольствия — эндорфинов, они же уменьшают проявления депрессии и болевые ощущения. Кроме того, бег тренирует сердце и сосуды, они становятся эластичнее и выносливее к нагрузкам. А еще бег приводит к улучшению обмена веществ и повышению тонуса мышц.