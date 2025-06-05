«Можно сравнить с укусом змеи»: врач рассказал, что делать при укусе шершня

Шершень — опасное насекомое, которое при укусе впрыскивает яд. Как действовать, если обезопасить себя не получилось и укус произошел, рассказал в беседе с изданием «РИАМО» врач неотложной помощи Андрей Звонков.
— У шершня есть специальное жало, которым они вводят яд. Это можно сравнить с укусом змеи. То есть как, как мы с ядом змей поступаем: либо выдавить, либо отсосать из ранки содержимое, — посоветовал доктор.
Врач также рекомендовал приложить холодное к ране: за чет этого произойдет сокращение сосудов, следовательно, уменьшение распространения этого яда в кровь. Из народных средств медик назвал сок петрушки, который снимает отек и боль.
Ранее 360.ru сообщил, что в зависимости от чувствительности организма к яду того или иного насекомого, после укуса могут проявляться: учащенное сердцебиение, припухание гортани или языка, повышение температуры, появление тревожности, сыпь по всему телу, головная боль, тошнота и рвота, жжение на месте укуса.
При возникновении любого из этих симптомов нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Если человек один в помещении, важно заранее открыть входную дверь — на случай потери сознания, передает RT.