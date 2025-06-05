Экономист Зельцер предрек укрепление доллара на рынке валют на следующей неделе

Доллар может вырасти относительно рубля на следующей неделе, однако, значительных колебаний на рынке валют не ожидается. Соответствующий прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» кандидат экономических наук Михаил Зельцер.
— В ближайшие недели факторы поддержки курса рубля могут ослабнуть, что и приведет к развороту зарубежных валют вверх. На следующей неделе курс доллара составит 80 рублей, — считает специалист.
Он уточнил, что на ближайшем заседании Центробанк может решиться на снижение ключевой ставки, что повлияет на стоимость рубля. Кроме того, постепенно будет снижаться приток валюты от экспортеров, а импорт, напротив, расти, добавил эксперт.
При этом, по данным RT, с начала года доллар потерял около 25% стоимости к рублю, вполне вероятно, что в первом полугодии укрепление рубля к мировым валютам продолжится. На 4 июня на рынке Forex доллар для российских трейдеров доступен в пределах 78—79 рублей.
Ранее «Известия» сообщили, что котировки продолжают колебаться под воздействием геополитических факторов.