Экономист Зельцер предрек укрепление доллара на рынке валют на следующей неделе

При этом, по данным RT, с начала года доллар потерял около 25% стоимости к рублю, вполне вероятно, что в первом полугодии укрепление рубля к мировым валютам продолжится. На 4 июня на рынке Forex доллар для российских трейдеров доступен в пределах 78—79 рублей.