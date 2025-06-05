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Врач рассказала, кому бег принесет больше вреда, чем пользы

Ограничения касаются людей с избыточным весом, болезнями суставов и позвоночника.

Источник: Комсомольская правда

Занятия бегом принято считать полезным видом активности, но как и другие виды спорта, пробежки также имеют ограничения. О том, кому следует отказаться от подобных нагрузок, рассказала изданию «РИАМО» врач Ольга Уланкина.

— Ограничения касаются людей с избыточным весом, болезнями суставов и позвоночника, варикозной болезнью, тяжелыми формами гипертонии, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт, предупредила доктор.

По словам эксперта, от бега лучше отказаться пациентам с плоскостопием и грыжами. Здоровым людям также разумнее начинать тренировки с щадящих занятий, постепенно повышая нагрузку.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что нельзя бегать при обострении хронических болезней, лихорадке, повышенном внутриглазном давлении, онкологии, после операций на животе, половой и мочевой сфере, после травм головы.

Перед тренировками нельзя плотно есть, после еды необходимо выждать как минимум один-два часа, а после тренировки еще в течение часа не стоит принимать пищу.