Размер имеет значение: назван обхват талии, после которого начинается ожирение

Определить ожирение можно не только по весу, важный показатель — цифра не на весах, а на сантиметре во время измерения обхвата талии. Это касается как мужчин, так и женщин, рассказала врач-эндокринолог Елена Федорова в беседе с изданием «РИАМО».
— Врачи все чаще обращают внимание на окружность талии. Для женщин критической отметкой считаются 80 см, для мужчин — 94 см. Превышение этих значений в разы увеличивает риск развития метаболического синдрома, — предупредила эксперт.
Медик добавила, что в последнее время в России становится все больше людей, страдающих лишним весом. Это во многом связано в питанием, в том числе, потреблением большого количества сахара и трансжиров, отказа от овощей и круп, подчеркнула доктор.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что избыточный вес и ожирение — одни из основных факторов риска развития болезней сердца и инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов. Третью степень ожирения называют морбидным ожирением. Это отягощенная форма заболевания, которая связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями.