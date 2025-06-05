Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер имеет значение: назван обхват талии, после которого начинается ожирение

Эндокринолог Федорова: определить ожирение можно по окружности талии.

Источник: Комсомольская правда

Определить ожирение можно не только по весу, важный показатель — цифра не на весах, а на сантиметре во время измерения обхвата талии. Это касается как мужчин, так и женщин, рассказала врач-эндокринолог Елена Федорова в беседе с изданием «РИАМО».

— Врачи все чаще обращают внимание на окружность талии. Для женщин критической отметкой считаются 80 см, для мужчин — 94 см. Превышение этих значений в разы увеличивает риск развития метаболического синдрома, — предупредила эксперт.

Медик добавила, что в последнее время в России становится все больше людей, страдающих лишним весом. Это во многом связано в питанием, в том числе, потреблением большого количества сахара и трансжиров, отказа от овощей и круп, подчеркнула доктор.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что избыточный вес и ожирение — одни из основных факторов риска развития болезней сердца и инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов. Третью степень ожирения называют морбидным ожирением. Это отягощенная форма заболевания, которая связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями.