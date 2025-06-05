Маск предрек рецессию из-за политики Трампа и поддержал импичмент

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал в социальной сети X, ответив «Да» на предложение пользователя объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Кроме того, Маск предсказал американской экономике рецессию во второй половине года из-за пошлин на импорт, введенных администрацией Трампа.
Незадолго до этого, Маск сообщил, что компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon в связи с решением президента США об аннулировании правительственных контрактов.
Трамп в четверг, 5 июня, заявил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сошел с ума, и изъял его мандат на электромобили. По словам американского лидера, Маск «изнашивался», и глава Белого дома попросил его покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).
В свою очередь, Маск сообщил, что Трамп упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении в проституции и торговле людьми.