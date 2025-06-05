Маск предрек рецессию из-за политики Трампа и поддержал импичмент

Трамп в четверг, 5 июня, заявил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сошел с ума, и изъял его мандат на электромобили. По словам американского лидера, Маск «изнашивался», и глава Белого дома попросил его покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).