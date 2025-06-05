С любовью к малой родине, вкусно и творчески. Как прошел первый день «Вытокаў» в Поставах

А еще в Поставах готовят необычные клецки — с «душами». «Изначально клецки были разные, они делались из муки. Потом, когда картошка начала играть серьезную роль у белорусов, начали делать клецки из картофеля. Сначала делали без начинки — просто шарики из тертой картошки. Со временем стали добавлять “душу”. Изначально это было поминальное блюдо, его готовили на “жалобны стол”. Но со временем оно стало менее праздничным, хотя все равно не такое простое в приготовлении. Поэтому, наверное, когда собирается семья или друзья в воскресенье, они украшают наш стол», — рассказала Ксения Гресько. Начинка в клецках может быть совершенно разной, но в Поставах традиционно используются мясной фарш и сало с укропом.