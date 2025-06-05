С любовью к малой родине, вкусно и творчески. Как прошел первый день «Вытокаў» в Поставах

Для многих фестиваль «Вытокі» стал символом начала лета. Этот традиционный спортивно-культурный праздник собирает молодежь и семьи, предлагая разнообразные занятия для всех возрастов: от спортивно-исторического квеста и музыкальной постановки «Модны вадэвiль» до полюбившегося детям олимпийского квеста. В этом году фестиваль принимает Поставы, и корреспонденты БЕЛТА присоединились к мероприятиям первого дня, чтобы запечатлеть веселую, спортивную и дружную атмосферу праздника.
Профориентация и кулинарные проекты. Чем удивляет спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» в Поставах Объединяя искусство и спорт. В Поставах прошел художественный интерактив «стАРТ» Клецки с «душами» и драники с творогом. В Поставах прошел проект «Ежа з сэнсам».
Первый день фестиваля начался с посещения Поставского молочного завода молодежью Поставщины и журналистами. Как отметила соорганизатор фестиваля, директор ООО «БелБрендАудит» Валентина Дынич, подобный проект необходим для «Вытокаў» как профориентационная линия.
Директор завода Георгий Костень показал гостям все этапы производства сыров, рассказал об истории завода и поделился планами. «В настоящий момент в рамках государственной программы “Один регион — один проект” идет монтаж оборудования по производству творога. Уже установлена линия по розливу молока, которую планируется смонтировать в течение IV квартала и ввести в эксплуатацию. Кроме того, мы не сидели сложа руки в прошлые годы: для расширения производства провели модернизацию котельной, увеличив ее мощность в полтора раза. В настоящее время закончена реконструкция первой очереди очистных сооружений. Мы увеличили мощность очистных сооружений более чем в два с половиной раза и продолжаем модернизацию. Также планируется закупка линии по нарезке сыров в слайсы и упаковке. В дальнейшем намерены расширить производство сыров, увеличив как ассортимент, так и производственные мощности», — рассказал он.
Большая часть продукции Поставского молочного завода уходит на экспорт. «За прошлый год экспорт составил более $40 млн. Также вчера в рамках выставки “Белагро” была достигнута договоренность о поставке партии сыров в Узбекистан. Мы работали с этими партнерами ранее, но, к сожалению, на два года эта работа утихла. Вчера в рамках выставки была достигнута новая договоренность», — добавил директор.
За свою 85-летнюю историю завод многое пережил: работал в военные годы, на какое-то время был передан другому предприятию и опустошен. Но сегодня его продукция знакома многим — под торговой маркой «Поставы городок» выпускаются масло сливочное, сметана с различной массовой долей жирности, молоко, кефир, ряженка, топленое молоко и сыры. На молочном заводе созданы достойные условия труда и заработная плата, предусмотрены различные меры поддержки в жилищном вопросе и множество других инициатив.
Поставский молочный завод стал площадкой для семинара — круглого стола «Беларусь — бренд молодых». Здесь молодежь обсудила важность оставаться в родных регионах, поделилась идеями по улучшению существующих условий и узнала о возможностях, которые уже созданы для нее. Кроме того, молодые люди приняли участие в творческом мастер-классе, где научились выражать эмоции через текст, вдохновляясь увиденным.
Продолжился день художественным интерактивом от галереи «АртХаос». Вместе с художниками маленькие гости фестиваля украсили новый скейт-роллер-парк. Как и в прошлом году, для украшения парка использовали «посцілкі» (покрывала, которые ткали в белорусских деревнях в конце XIX — XX веке). Однако в этом году в орнаменты были вплетены белорусские слова, связанные с успехами и победами. «Мы органично вписали их в орнамент, чтобы объединить искусство и спорт», — рассказал автор концепции белорусский художник Сергей Ашуха.
К сожалению, дождь не дал возможность краске досохнуть, но представители галереи нашли выход. «Конечно, жалко трудов, ведь старались нанести узор, хотелось, чтобы ребятам было интересно. Но мы не отчаиваемся. Этот этап у нас получился больше как мастер-класс. Ребята поняли, как работать с кисточкой, как ложится краска. И мы оставим им материалы, ведь хотим, чтобы ребята этот проект закончили сами», — отметила директор галереи Лилия Лукашенко.
Маленькая жительница Постав Алиса Юркова рассказала, что пришла на мастер-класс с друзьями. Они с нетерпением ждали приезда фестиваля в свой город, и даже предостережение о дожде не смогло их остановить. «Круто, что можно приложить руку к тому, что будет украшать город. У меня есть самокат и ролики, так что я буду приходить сюда кататься и радостно вспоминать, как сама украшала площадку», — поделилась девочка.
Ангелина Портунова учится в художественной школе, и в мастер-классе она увидела возможность попробовать себя в новом деле. «Это было очень весело, и у меня остались только положительные эмоции», — отметила Ангелина.
День продолжился презентацией проекта «Ежа з сэнсам». Гостям спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» представили блюда местной кухни, подчеркнув их оригинальность и особенности подачи. Презентацию провел народный клуб национальной кухни, игр и обрядов «Традиция» Центра культуры и народного творчества Поставского района.
Директор центра Ксения Гресько рассказала, что упор сделали на блюда из картофеля, ведь не зря его в нашей стране называют вторым хлебом. Все представленные блюда включены в список нематериального культурного наследия Беларуси.
Например, в Поставском районе даже обычные драники готовятся по-особенному — с творогом. Директор пояснила, что официально не установлено, почему предки готовили драники именно так, но есть предположения: "Каждый беларус имел свое хозяйство. И, конечно, корова-кормилица в доме была всегда. Молочных продуктов было много, и вот так тот же творог и начали добавлять.
А еще в Поставах готовят необычные клецки — с «душами». «Изначально клецки были разные, они делались из муки. Потом, когда картошка начала играть серьезную роль у белорусов, начали делать клецки из картофеля. Сначала делали без начинки — просто шарики из тертой картошки. Со временем стали добавлять “душу”. Изначально это было поминальное блюдо, его готовили на “жалобны стол”. Но со временем оно стало менее праздничным, хотя все равно не такое простое в приготовлении. Поэтому, наверное, когда собирается семья или друзья в воскресенье, они украшают наш стол», — рассказала Ксения Гресько. Начинка в клецках может быть совершенно разной, но в Поставах традиционно используются мясной фарш и сало с укропом.
Среди блюд много других угощений: хворост, березовый квас, хлебный кисель и многие другие. «Такие блюда до сих пор готовят в наших семьях», — подчеркнула директор центра.
«Вытокі» в Поставах только набирают обороты. Первый день фестиваля завершился вечерним показом под открытым небом фильма «Чемпион мира». А уже завтра гостей ждут новые события: пройдет спортивно-исторический квест, откроется современный скейт-роллер-парк с площадкой для воркаута, состоятся открытие фестиваля и музыкальная постановка «Модны вадэвiль». А уже в субботу пройдет давно полюбившийся всем маленьким участникам олимпийский квест, в котором у них будет шанс выиграть смарт-часы, музыкальную Bluetooth-колонку или пауэрбанк.
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Фото Дениса Костюченко.