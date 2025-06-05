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Маск поддержал предложение об импичменте Трампу и президентстве Джей Ди Вэнса

Маск пообещал, что тарифы Трампа вызовут рецессию в США.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и бывший глава департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск в край обозлился на хозяина Белого дома Дональда Трампа. Он поддержал в соцсети пользователя, предложившего выдвинуть импичмент американскому лидеру.

С том же посте сказано о замене Дональда Трампа на вице-президента США Джей Ди Вэнса. Бизнесмен неожиданно согласился с тем, что американскую власть нужно передать в руки другого правителя.

Илон Маск также раскритиковал таможенные тарифы, введенные Дональдом Трампом. По мнению предпринимателя, пошлины приведут к снижению экономической активности. Он считает, что рецессия произойдет уже во второй половине 2025 года.

Американский миллиардер также назвал Дональда Трампа одним из фигурантов дела о растлении несовершеннолетних. По словам Илона Маска, имя главы государства фигурирует в файлах экс-финансиста Джеффри Эпштейна.