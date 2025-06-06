Лут поручила рассчитать размер аграрного ущерба из-за миграции сайгаков

Проблема связана с ростом волго-уральской популяции сайгака, основная часть которой обитает в Казахстане. Животные массово мигрируют на российскую сторону, в том числе в Саратовскую и Волгоградскую области, причиняя серьёзный ущерб сельскому хозяйству — вытаптывая посевы и пастбища. По предварительным данным, в одном только Саратовском регионе насчитывается до миллиона особей.