Лут поручила рассчитать размер аграрного ущерба из-за миграции сайгаков

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут поручила провести оценку ущерба, нанесённого сельхозпроизводителям в связи с массовым перемещением сайгаков на российскую территорию, а также рассмотреть возможность расширения агрострахования для компенсации пострадавшим регионам. Как сообщили в Минсельхозе, соответствующее решение было принято по итогам совещания, посвящённого вопросам регулирования численности сайгаков в отдельных субъектах РФ.
Проблема связана с ростом волго-уральской популяции сайгака, основная часть которой обитает в Казахстане. Животные массово мигрируют на российскую сторону, в том числе в Саратовскую и Волгоградскую области, причиняя серьёзный ущерб сельскому хозяйству — вытаптывая посевы и пастбища. По предварительным данным, в одном только Саратовском регионе насчитывается до миллиона особей.
В ответ на ситуацию, министерство намерено совместно с экспертами и представителями РАН разработать меры по контролю и мониторингу популяции сайгаков. В частности, будет сформирован план действий, включающий научную оценку масштабов миграции и предложения по возможному регулированию численности животных с учётом экологического баланса.
Ранее российский лидер Владимир Путин обратился к Лут с вопросом о перспективах стабилизации цен на продовольственные товары. Вопрос прозвучал после того, как Лут представила доклад о мерах поддержки, оказываемых сельскохозяйственным производителям.