Страшные красивые: туфельки от Золушки и мстительница в пуантах

В прокат выходит спин-офф культовой франшизы «Джон Уик», экшен «Балерина» с Анной де Армас и Киану Ривзом. Сергей Шакуров, Егор Бероев и Анна Михалкова снялись в драме «Самозванцы», вдохновленной пушкинским «Борисом Годуновым». А Майк Флэнаган в третий раз в тандеме со Стивеном Кингом решили напугать зрителей «Жизнью Чака». Режиссер Эмили Блихфельдт сняла боди-хоррор о родственнице Золушки «Гадкая сестра». Для любителей полицейских боевиков будут «Копы в законе» от Дэнни А. Абекейзера. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
Балерина, 18+
Режиссер: Лен Уайзман. В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн.
Боевик с русским акцентом, в котором балет столь же важен, как самбо и Чайковский, и это уже интересно. «Балерина» — это спин-офф культовой франшизы «Джон Уик». Главная героиня, Ева Макарро, одержима идеей найти виновных в смерти отца. Она поступает в балетную школу «Руcска Рома». Но работа у станка — это не основное, чему здесь учат. В школе готовят настоящих киллеров. Ева осваивает технику и тактику самых опасных убийц из группировки «Русска Рома». Ее цель — поквитаться за гибель близких. Но по ее следам уже спешит Баба-яга, это кличка легендарного киллера Джона Уика. Его послали остановить Еву.
Съемки «Балерины» проходили в Чехии и Венгрии. Исполнительница главной роли Ана де Армас удостоена награды «Звезда года» на фестивале экшен-фильмов CinemaCon за роль в «Балерине».
Жизнь Чака, 18+
Режиссер: Майк Флэнаган. В ролях: Том Хиддлстон, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Харви Гильен, Джейкоб Тремблей.
После хитов «Игра Джералда» и «Доктор Сон», «Жизнь Чака» — третья совместная работа королей ужасов Стивена Кинга и Майка Флэнагана. Жизнеутверждающая история, где перспектива апокалипсиса вызывает чувства светлой грусти и благодарности, а не отчаяние и панику.
В жизни Чарли Кранца «Чака» происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной. Смерть «Чака» совпадает с концом света. Даже предчувствуя непоправимое, человек пытается заглянуть вглубь себя, вспомнить хорошее и любимых людей. Сам Кинг назвал картину генератором счастья.
Самозванцы, 16+
Режиссер: Мария Рейзен. В ролях: Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Егор Бероев, Владимир Гуськов, Анна Михалкова, Марк Тихонов, Михаил Филиппов, Александр Адабашьян.
На детективный драматический триллер «Самозванцы» создателей вдохновил Александр Сергеевич Пушкин, а вернее, его драма «Борис Годунов». Для художественного переосмысления классической трагедии авторами было выбрано другое «смутное время» — осень 1993 года, одно из наиболее драматичных и противоречивых событий новейшей российской истории.
Главные действующие лица фильма — тележурналисты Лиза и Лёша, которые всегда находятся в центре исторических событий. По сюжету фильма, в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у Останкинского телецентра в Москве переплетаются судьбы героев, которые еще не догадываются, что оказались в моменте, переломном для страны. В попытках разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера, обладателя «Оскара» Бориса Беркова, который не успел закончить свой последний фильм «Борис Годунов», влюбленные герои не замечают, как оказываются в центре исторических событий, которые навсегда изменят их жизнь.
Гадкая сестра, 18+
Режиссер: Эмили Блихфельдт. В ролях: Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп, Фло Фагерли.
В основу фильма лег сюжет «Золушки». Но это не зефирная мечта о принце, доставшаяся трудолюбивой девушке за старания и страдания. Эта сказка, переходящая в сверхнатуралистичный боди-хоррор о ее сводной сестре Эльвире. Фильм рассказывает о том, на какие жертвы готова пойти девушка ради соответствия кем-то принятым стандартам. В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Чему мы готовы себя подвергнуть во имя идеальной внешности и как далеко готовы зайти в тюнинге? Если нога не влезает в хрустальную туфельку, надо отрезать себе пальцы. Тогда заветная обувь окажется впору.
Несмотря на жанр, картина наполнена иронией и юмором, где чередование натурализма и гротеска только усиливают как ужас, так и смех.
Копы в законе, 18+
Режиссер: Дэнни А. Абекейзер. В ролях: Дэвид Аркетт, Эмелина Адамс, Натаниэль Бузолич, Дэнни А. Абекейзер, Джереми Люк, Джефф Парис, Бо Дитл, Рик Саломон, Джозеф Руссо.
Криминальная драма, основанная на реальной истории двух бывших детективов полиции Нью-Йорка. Луис Эпполито и Стивен Каракаппы служили закону и тайно работали на мафию. Действие фильма разворачивается в период с 1980-х по 2000-е годы. Отставной детектив публикует книгу о связях своей семьи с мафией. Это событие разжигает войну между полицейскими, которые, злоупотребляя служебными полномочиями, тайно выполняют поручения жестокого главы мафиозного клана, и офицерами, пытающимися привлечь преступников к ответственности.