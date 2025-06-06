Страшные красивые: туфельки от Золушки и мстительница в пуантах

В основу фильма лег сюжет «Золушки». Но это не зефирная мечта о принце, доставшаяся трудолюбивой девушке за старания и страдания. Эта сказка, переходящая в сверхнатуралистичный боди-хоррор о ее сводной сестре Эльвире. Фильм рассказывает о том, на какие жертвы готова пойти девушка ради соответствия кем-то принятым стандартам. В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Чему мы готовы себя подвергнуть во имя идеальной внешности и как далеко готовы зайти в тюнинге? Если нога не влезает в хрустальную туфельку, надо отрезать себе пальцы. Тогда заветная обувь окажется впору.