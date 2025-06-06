Что можно и нельзя делать в Симеонов день 6 июня на Шиповников день

Православная церковь 6 июня вспоминает святых Симеона и Никиту. В народе празднуют Симеонов день, или день Никиты Столпника. Однако существует еще одно название — Шиповников день. Все дело в том, что с названной даты зацветал шиповник.
Что нельзя делать 6 июня.
Не следует срывать цветы шиповника. Подобное могло грозить потерей любимого человека. Запрещено 6 июня жаловаться на свои проблемы чужим людям. Предки верили, что ситуация только усугубится. Не рекомендуется тратить все деньги.
Что можно делать 6 июня.
По традиции, 6 июня собирались листья шиповника, которые, как считалось, обладают целительной силой. Кроме того, девушки умывались водой, настоянной на цветах шиповника, для сохранения красоты и молодости.
Согласно приметам, большое количество росы предвещает ветреный день. В том случае, если утром нет росы, то день выдастся дождливым.
Тем временем синоптики предупредили белорусов о жаре до +32 и ливнях с градом 6 июня.
Кстати, популярная у белорусских туристов страна ЕС может перейти на евро с января 2026.
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