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Тренер Юран: следующий сезон для Дзюбы в «Акроне» будет определяющим

Бывший футболист и экс-наставник «Пари НН» уверен: в предстоящем розыгрыше РПЛ к тольяттинцам начнут относиться по-другому.

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Бывший футболист и экс-наставник «Пари НН» уверен: в предстоящем розыгрыше РПЛ к тольяттинцам начнут относиться по-другому.

«Красно-черные» закончили прошлый дебютный сезон на девятом месте с 35 очками. В 30 матчах десять раз победили, пять встреч закончили вничью, еще в 15 проиграли.

А недавно 36-летний Артем Дзюба подписал новый контракт с волжанами еще на год. Будет выступать за «молодых и звонких» под 22-м номером.

«Следующий сезон станет определяющим для Дзюбы. “Акрону” будет очень непросто держать планку. Сейчас уже понимают силу команды и будут относиться к ней по-другому», — объяснил Сергей Юран «Матч ТВ».

Ранее сообщали, что подопечные Заура Тедеева стали десятыми по количеству ударов в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги.

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