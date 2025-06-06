Топ-контент: сериал «ГДР» стал победителем IV Национальной премии ИРИ

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» 5 июня состоялась церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента. На сцене чествовали авторов лучших социально значимых проектов в Рунете, в числе которых были представлены сериалы, подкасты, анимация и продукты, которые завирусились в Сети. Например, премии удостоились проекты, созданные при участии «НМГ студии»: «Любопытная Варвара» оказалась среди победителей в номинации игровой сериал до 30 минут, а «ГДР» — более 30 минут. Среди победителей были даже анонимные Telegram -каналы. Подробнее — в репортаже «Известий».
Звезды Премии ИРИ.
В 2025 году в шорт-лист Премии, учрежденной Институтом развития интернета, вошло 75 проектов в разных категориях. Это и сериалы, и вирусный контент, и Telegram-каналы, и блоги, и подскасты — всего 22 номинации. Их авторы, главные лица сферы культуры и медиаиндустрии 5 июня собрались в стенах киноконцертного комплекса «Мосфильм», чтобы узнать, какие из них профессиональное сообщество признало лучшими. На первом этаже раскинулась ковровая дорожка. Первым на ней появился гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.
— Помимо роста профессионального качества, растет и в целом количество заявок. Традиционный лидер — документальное кино. Я бы это связывал с ростом зрительского интереса к этому виду кино. Тематически в этом году два явных лидера. Многие подавали заявки с учетом, что 2025-й объявлен годом защитника Отечества. Мы видим много продукта, связанного с этим, — серьезные крепкие фильмы. На втором месте — проекты семейные. Это следствие того, что 2024-й был годом семьи. В частности, один из наших любимых — «Любопытная Варвара». Это один из первых детско-семейных проектов, который был поддержан Институтом развития интернета, — сказал он «Известиям».
Забегая вперед, проект, созданный при поддержке, НМГ в итоге был признан лучшим игровым сериалом до 30 минут.
А пока среди первых номинантов на дорожке появилась блогер Карина Кросс, претендующая на победу в категории «Видеоролик до 3 минут». Героинями ее видео о быстротечности времени стали молодая девушка, которая многое откладывает на потом, и пожилая женщина, которая спешит взять от жизни все.
— Это ролик о заблуждении, что у нас много времени. Я впервые номинирована. Мне предложил поучаствовать друг, и я просто решила попробовать. Но когда меня действительно номинировали — испытала шок. Круто, когда ты делаешь то, что тебе действительно нравится, и это еще и оценивают, — поделились она эмоциями с «Известиями».
Следом появился перкуссионист Большого театра Иван Кокорин, который в начале 2025 года прославился своей артистичной манерой игры на весь интернет и стал звездой оркестра, к которой теперь перед каждым спектаклем выстраивается очередь за автографом. «Известия» тогда одни из первых взяли у молодого исполнителя интервью. Его ролики попали в номинацию «Вирусный контент». На церемонии он признался, что за прошедшие полгода жизнь его круто изменилась.
— Стало больше концертов, интервью, разных проектов. На днях вышел первый выпуск шоу «Культура для всех», где я и Роман Каграманов стали ведущими. Что касается концертов, люди все так же специально приезжают из разных городов, чтобы посмотреть, послушать. Интерес к моему творчеству и к классической музыке растет. И раз я здесь, значит, делаю все правильно, несу что-то хорошее. Есть стимул больше стараться, — сказал он «Известиям».
Поддержал своим присутствием премию актер Милош Бикович. Будучи теперь молодым отцом, он признался «Известиям», что в его жизни появилась новая забота — что его ребенок будет в будущем видеть в Интернете.
— Конечно, есть такие опасения. Слава богу, что в России предпринимаются такие шаги, которые направлены на то, чтобы упорядочить цифровую жизнь. Дети — наше ценное будущее. Раньше они были оставлены в этом пространстве без определенной стратегии и политики — как их защитить, какова эта реальность, какого она качества. Поэтому — да, надо заниматься своим ребенком и тем, что он смотрит в цифровой среде, — поделился мнением с «Известиями» Милош Бикович.
Мероприятие посетили его коллеги по актерскому цеху — Елизавета Базыкина, Павел Деревянко, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, а также представители других сфер — пранкеры Вован и Лексус, Dj Smash, Сергей Жуков с дочерью Никой, модельер Денис Симачев, первые лица телевидения и кинопроизводства.
Победители IV Премии ИРИ.
Открыла церемонию группа «Бонд с кнопкой» атмосферным треком «Кухни», который недавно стал лидером чарта «Яндекс Музыки». Предшественницы коллектива на этой позиции — юные Мария Янковская и Betsy (Светлана Чертищева), прогремевшие не только в России, но и за рубежом с хитом «Сигма Бой», позднее получили награду в спецноминации ИРИ «Мир должен знать».
— Мы не ожидали, что наша песня так сильно залетит! Мы понимали, что песня сильная и разойдется по РФ, но то, что так сильно понравится людям по всему миру, мы не могли предвидеть! — сказала Светлана Чертищева «Известиям».
— Мир должен знать, что Россия умеет создавать хиты! — поддержала Мария Янковская.
Отметили наградами и представителей киноиндустрии. Статуэтку в специальной номинации «Время героев» получили создатели военной драмы «По зову сердца».
— Главные слова хочется сказать группе «Военфильма», которая осилила этот сложный проект, прежде всего, эмоционально. Мы рассказывали о наших дедах, погибших в народном ополчении Москвы. История о людях, которые по зову сердца пошли защищать город, не будучи военными людьми, актуальна и ныне. Главное, чтобы мы не забывали великий подвиг наших дедов и нынешний подвиг наших братьев, которые опять сражаются за Россию, — сказал журналистам режиссер Игорь Угольньников.
Лучшим сериалом больше 30 минут стала созданная при участии «НМГ Студии» шпионская драма «ГДР» о событиях конца 1980-х, где советские и западные разведчики охотятся за ценной архивной информацией накануне окончания холодной войны.
В номинации «Культурный код» свой личный наградной сезон продолжил режиссер Антон Маслов. На минувшем ММКФ он взял статуэтку в категории «Русские премьеры» за фильм «Мужу привет». На Премии ИРИ ему досталась награда за сериал «Последний Богатырь. Наследие». Вручила ее министр культуры РФ Ольга Любимова.
SHAMAN и Екатерина Мизулина объявляли победителя в категории «Вирусный контент». Статуэтка досталась видеоролику «С нами Бог!», который подчеркивает идею единства и сплоченности солдат вне зависимости от их вероисповедания и национальности.
Среди лауреатов 2025 года было несколько просветительских проектов. В частности, «История России» стал лучшим подкастом. В нем доктор исторических наук Владимир Мединский рассказывает о становлении нашей страны и анализирует популярные исторические мифы.
Одним из самых эмоциональных моментов премии стало вручение награды в номинации «Социальная интернет-акция». Ее победителем стал музыкальный альбом «Голос мой услышь», посвященный памяти жертв теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле». В сборник вошло 12 песен Муслима Магомаева в исполнении популярных артистов, среди которых Владимир Пресняков, Баста, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и другие. Полный список победителей доступен на сайте премии.
Еще один интересный тренд: приз за лучший Telegram-канал получил анонимный ресурс «Беспощадный Пиарщик». Его представители за наградой на сцену не вышли, прислали вместо себя роботов.