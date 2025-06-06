Топ-контент: сериал «ГДР» стал победителем IV Национальной премии ИРИ

— Помимо роста профессионального качества, растет и в целом количество заявок. Традиционный лидер — документальное кино. Я бы это связывал с ростом зрительского интереса к этому виду кино. Тематически в этом году два явных лидера. Многие подавали заявки с учетом, что 2025-й объявлен годом защитника Отечества. Мы видим много продукта, связанного с этим, — серьезные крепкие фильмы. На втором месте — проекты семейные. Это следствие того, что 2024-й был годом семьи. В частности, один из наших любимых — «Любопытная Варвара». Это один из первых детско-семейных проектов, который был поддержан Институтом развития интернета, — сказал он «Известиям».