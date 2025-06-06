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Народный календарь. Почему на Федорин день, 9 июня, нельзя убираться дома

Православные христиане 9 июня чтут память мученицы-девы Феодоры Александрийской. В народном календаре эту дату прозвали Федорин день. В старину 9 июня женщинам запрещалось разговаривать друг с другом и наводить порядок в доме.

Православные христиане 9 июня чтут память мученицы-девы Феодоры Александрийской. В народном календаре эту дату прозвали Федорин день. В старину 9 июня женщинам запрещалось разговаривать друг с другом и наводить порядок в доме.

В этот день нельзя лениться, однако убираться в доме тоже запрещается, особенно брать в руки веники и метлы. Считалось, что таким образом можно вымести домового и притянуть к себе беду. Домового в эту дату необходимо задобрить угощением, которое оставляли в укромном месте.

Поскольку Федору в народе прозвали «колкой на язык», то 9 июня нельзя сплетничать и обсуждать других людей. В противном случае пострадает не объект обсуждения, а сам сплетник.

Считается, что в этот день нельзя ссориться с близкими, иначе есть большой риск навсегда разойтись с ними во взглядах. Люди также верили, что зажигание свечей и жжение костров в эту дату могут привести к пожару.

Приметы погоды:

День стоит ясный, и появились дождевые черви — будет гроза.

Ночная роса долго не испаряется — к грозе.

Первый летний туман пришелся на Федорин день — урожай грибов будет хорошим.

Если дятел громко стучит в погожий день — будет дождь.

Именины отмечают: Петр, Иван, Леонид, Леонтий, Анастасия.