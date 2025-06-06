Народный календарь. Почему на Федорин день, 9 июня, нельзя убираться дома

В этот день нельзя лениться, однако убираться в доме тоже запрещается, особенно брать в руки веники и метлы. Считалось, что таким образом можно вымести домового и притянуть к себе беду. Домового в эту дату необходимо задобрить угощением, которое оставляли в укромном месте.