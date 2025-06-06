День пончика и День тетриса: какие праздники отмечают в России и мире 6 июня

День русского языка был учрежден ООН в 2010 году. Отмечать его 6 июня стали из-за того, что в эту дату в 1799 году родился поэт Александр Пушкин, ставший главным символом русского языка. В День русского языка в театрах показывают постановки произведений Пушкина и других драматургов, проводятся встречи и лекции, посвященные русскому языку и его развитию, а также различные конкурсы.