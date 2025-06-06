День пончика и День тетриса: какие праздники отмечают в России и мире 6 июня

6 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День пончика, День тетриса и День русского языка.
День пончика.
День пончика учрежден в 1938 году в США чикагскими членами благотворительной организации «Армии спасения» в честь того, как во время Первой мировой войны члены «Армии спасения» раздавали солдатам бесплатные пончики. Изначально в этот день пончиками угощали только военнослужащих и ветеранов боевых действий, однако затем их стали давать всем желающим.
День тетриса.
Дата Дня тетриса выбрана не случайно — именно 6 июня 1984 года советский программист Алексей Пажитнов представил своим коллегам компьютерную игру под названием «тетрис», которая вскоре стала популярной во всем мире. Отметить этот праздник можно, поиграв в тетрис. Можно купить специальное устройство с этой игрой в магазине или же поиграть в нее на своем компьютере или смартфоне.
День русского языка.
День русского языка был учрежден ООН в 2010 году. Отмечать его 6 июня стали из-за того, что в эту дату в 1799 году родился поэт Александр Пушкин, ставший главным символом русского языка. В День русского языка в театрах показывают постановки произведений Пушкина и других драматургов, проводятся встречи и лекции, посвященные русскому языку и его развитию, а также различные конкурсы.