Календарь на 6 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобный Никита жил в XII веке в городе Переславле-Залесском. Будучи сборщиком налогов, он долгое время злоупотреблял своим положением, обирая жителей города. Однажды, услышав в церкви слова пророка Исаии о покаянии, Никита был глубоко потрясен и решил изменить свою жизнь. Он ушел в монастырь, где принял монашеский постриг и начал суровый подвиг столпничества — непрерывной молитвы и покаяния на столпе. За свое искреннее раскаяние и подвиги Никита получил от Бога дар исцеления. Слух о его святости распространился далеко за пределы Переяславля. Однажды к нему обратился за помощью черниговский князь Михаил Всеволодович, страдавший от болезни. Преподобный передал ему свой посох, и князь был исцелен.