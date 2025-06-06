В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

По действующему законодательству упрощенный порядок приема в российское гражданство (без учета требований по проживанию в России в течение пяти лет, знанию русского языка, знанию истории и основ законодательства РФ) предусмотрен для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они в том числе: родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином РФ и проживающего в России, имеют сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в России, а также состоят в браке с россиянином, проживающим в РФ, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного.