В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства РФ, в том числе бывшим гражданам СССР после заключения брака с гражданином России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
По действующему законодательству упрощенный порядок приема в российское гражданство (без учета требований по проживанию в России в течение пяти лет, знанию русского языка, знанию истории и основ законодательства РФ) предусмотрен для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они в том числе: родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином РФ и проживающего в России, имеют сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в России, а также состоят в браке с россиянином, проживающим в РФ, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного.
«В упрощенном порядке без проверки знания русского языка, например, можно получить гражданство России бывшим гражданам СССР после заключения официального брака с гражданкой или гражданином России, а также тем, у кого в таком браке есть общий ребенок, не только родной, но и усыновленный или удочеренный… Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 16 ФЗ, предусматривающее установление для перечисленных в данной части отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства требования владеть русским языком для получения ими российского гражданства», — сказано в документе.
Как отмечают авторы, многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка, в том числе бывшими гражданами СССР. Они добавили, что знание русского языка необходимо, поскольку оно помогает человеку быстро адаптироваться в новых условиях, освоить культуру, законы и традиции России.
«Сегодня и в самом законодательстве есть вполне легальные лазейки, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Такие лазейки нужно прикрыть — именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции. Владение русским языком — обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России. На это и направлен наш законопроект, который мы вносим в День русского языка», — сказал Нилов.