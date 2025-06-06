На следующей неделе наступит ключевой момент для курса доллара. Сколько будет стоить рубль

— Если регулятор пойдёт на снижение, это будет скорее «тестовый» формат, чтобы не перегреть ожидания. Оно может дать небольшое давление на рубль, но вряд ли вызовет резкое движение. На рынке этот факт уже частично учли. Однако ситуация выглядит двоякой и есть весомые аргументы в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 21%, но со смягчением риторики регулятора. ЦБ может дать сигнал о готовности к снижению в ближайшие месяцы, — рассказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.