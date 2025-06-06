Число отравившихся в поезде Екатеринбург — Анапа детей возросло в 3 раза

Количество попавших из-за заражения норовирусной инфекцией в больницу детей, которые направлялись на летний отдых из Екатеринбурга в Анапу на поезде, выросло до 22 человек. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.
До этого было известно о восьми школьниках, которые были направлены в воронежское медучреждение. После проверки остальных детей на предмет заражения количество инфицированных выросло на 14 человек.
«По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — говорится в официальном сообщении.
По данным регионального минздрава, все остальные дети были изолированы в лагере «Жемчужина России». Они находятся под наблюдением врачей. Госпитализированные ранее дети уже готовятся к выписке. Их отправят в летний лагерь.
Роспотребнадзор инициировал расследование по факту вспышки кишечной инфекции в поезде. По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция.
Ранее «МК» писал, что в Якутии пятеро детей, которые занимались в дошкольной группе Качикатской школы Хангаласского района, отравились и были госпитализированы.