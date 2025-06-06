Куда сходить в Самаре 7 и 8 июня: подборка мероприятий на выходные

7 и 8 июня Самара предлагает жителям и гостям города насыщенную программу на выходные. «МК в Самаре» собрал лучшие события — от открытых тренировок на площади Куйбышева и музыкальных вечеров с участием известных артистов до уникальных выставок и лекций, которые позволят по-новому взглянуть на историю и культуру нашего города. В этом обзоре вы найдете всё, чтобы провести ближайшие выходные интересно и с пользой.
Спортивный проект «Самара в движении».
Когда: 7 июня, 17:00−20:00. Где: площадь имени В. В. Куйбышева.
До конца лета жители и гости города смогут бесплатно посещать тренировки на свежем воздухе. В субботу на площади пройдут открытые тренировки от спортклуба «АМСТАФФ»: «стронгер» и воркаут. С собой достаточно взять удобную спортивную одежду.
Вход — свободный.
Перформативное застолье «Тёмные воды, овраг и чешуя» (12+) в Третьяковке.
Когда: 7 июня, 18:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Мероприятия, подготовленное художественной группой «Никаких оправданий» (Омск), пройдет в выставочном зале Арт-резиденции. Проект представляет собой художественную трапезу, в ходе которой участники будут работать с темами вытесненного опыта, коллективной памяти и телесного присутствия. В программе — гастрономическая часть от шефа бара «Боря» Егора Юрова, а также практики взаимодействия и рефлексии.
Вход — по билетам. Необходима предварительная регистрация.
Лекция «Кшиштоф Кеслевский: к этике кино» (16+) в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 7 июня, 17:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Это уже девятое занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Тема этой встречи посвящена режиссёру Кшиштофу Кеслёвскому. Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Вход — по билетам.
«Художник в натуре» с Екатериной Олениной (16+).
Когда: 7 июня, 11:00−18:00. Где: Третьяковка в Самаре, ул. Ново-садовая, 149.
Участники проведут день в исторической части Самары, исследуя городскую среду через наблюдение и художественные практики. Программа включает создание коллажа на основе фотографий и найденных визуальных образов, работу с материалами на пленэре, а также совместный пикник. Инициатива направлена на развитие внимательности к повседневной реальности и знакомство с методами современной художественной практики. Все необходимые материалы предоставляются организаторами.
Участие — по билетам.
Музыкальное событие BIICLA + FRIENDS RUSSIA x TOUR130 в баре «Вечно молодой» (18+).
Когда: 7 июня, 18:00. Где: ул. Ленинградская, 77.
Хедлайнером вечера станет электронный музыкант и диджей BIICLA — номинант списка Forbes «30 до 30» в категории «Музыка». Вместе с ним выступят резиденты лейбла System108 — MOISEI и QARTI. Поддержку обеспечат местные артисты STOLPOVSKAYA, SANTI и NEKOSMOS.
Программа начнётся в 18:00 и будет включать скейт-контест от SKATE SCHOOL by GRENTSNER, печать мерча от команды «ПОДПОЛЬЕ», а также арт-объект с дегустационной зоной от партнёров мероприятия — VAPORESSO и DOJO. Ночная часть пройдёт в формате клубного сета.
Вход — по билетам.
Выставка «Им предстоял долгий путь» (16+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 7−8 июня. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155.
Выставка организована совместно с галереей «Виктория». Выставка самарских художников исследует тему пути — как личного, так и творческого. В ней участвуют авторы разных поколений и стилей: от классической живописи до современного искусства. Участники: Алексей Семёнов, Наталья Колесникова, Ирина Чуварина, Ольга Митрофанова, Анна Рожкова, Тимофей Фёдоров, Мария Луговская и другие.
Вход — свободный.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 7−8 июня. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
7 июня (суббота):
18:00 — 18:30 «Освобождение Европы» (1974 г., документальный, 12+);18:40 — 20:00 «Батя» (2020 г., 16+);20:10 — 22:20 «Ла-Ла Ленд» (2016 г., 12+).
8 июня (воскресенье) — Детский день:
17:00 — 17:40 Золотая коллекция «Союзмультфильма»: «Жил был пёс» (1982 г., 6+); «Каникулы в Простоквашино» (1980 г., 0+), «Винни-Пух» (1969 г., 0+);17:45 — 19:10 «Уроки французского» (1978 г., 0+);19:15 — 20:45 «Грозный папа» (2023 г., 6+);20:50 — 22:35 «Тайна Коко» (2017 г., 12+).
Вход — свободный.
Выставка «От местечка до Северной столицы» (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 7−8 июня. Где: ул. Куйбышева, 92.
Выставка посвящена Анатолию Каплану (1902−1980), одному из ярких художников XX века. В экспозиции — литографии, живопись, графика и редкая керамика. Его работы проникнуты ностальгией по еврейской культуре: в них соединяются память, юмор, трагедия и мечта.
Вход — по билетам.
Мероприятия в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 8 июня. Где: ул. Фрунзе, 120.
В 14:00 начнётся лекция «Москва слезам не верит: психология и кино» (16+), на которой специалист Елена Баишева разберёт героев фильма с точки зрения психологии. Гости услышат сравнение двух мужчин в судьбе Катерины, а также по-новому посмотрят на отношения главной героини и Гоши.
В 16.00 начнется пешеходная экскурсия «Куйбышев — дипломатическая столица» (12+). Историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет о работе иностранных посольств в городе в годы войны.
Вход на оба мероприятия — по билетам.
Техническая вечеринка шоу «Голосовые» в баре «Рюмочка» (18+).
Когда: 8 июня, 19:00. Где: ул. Ленинградская, 29.
Комедийное шоу, в центре которого — прослушивание и обсуждение неловких голосовых сообщений. Участники — комики, которые в формате живого диалога реагируют на аудиофрагменты, присланные друзьями и знакомыми.
Вход — по билетам.
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