Куда сходить в Самаре 7 и 8 июня: подборка мероприятий на выходные

7 и 8 июня Самара предлагает жителям и гостям города насыщенную программу на выходные. «МК в Самаре» собрал лучшие события — от открытых тренировок на площади Куйбышева и музыкальных вечеров с участием известных артистов до уникальных выставок и лекций, которые позволят по-новому взглянуть на историю и культуру нашего города. В этом обзоре вы найдете всё, чтобы провести ближайшие выходные интересно и с пользой.