Экс-советник Трампа призвал депортировать Илона Маска

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в четверг, 5 июня, призвал к депортации американского предпринимателя Илона Маска из США и предложил инициировать расследование иммиграционного статуса миллиардера.
Бэннон утверждает, что Маск является нелегальным мигрантом. Он призвал к официальному расследованию для его выдворения из страны.
— Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он нелегальный иммигрант и его следует немедленно депортировать из страны, — цитирует Бэннона издание The New York Times.
Помимо этого, Бэннон призвал расследовать сообщения о возможном употреблении Маском наркотиков и его попытках получить секретную информацию о Китае из Пентагона, добавив, что допуск Маска к секретной информации должен быть приостановлен на время расследования.
Маск родился в Южной Африке, получил канадское гражданство и приехал в США в 1992 году для учебы. Он стал гражданином США в 2002 году.
Трамп заявил, что американский предприниматель Илон Маск сошел с ума, и изъял его мандат на электромобили. По словам американского лидера, Маск «изнашивался», и глава Белого дома попросил его покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).