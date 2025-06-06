Заключения брака и усыновления ребенка будет недостаточно: в РФ могут ужесточить получение гражданства

По мнению депутата, в российском законодательстве сейчас есть «легальные лазейки», которые позволяют зарубежным представителям легко получить паспорт РФ. Он счел необходимым «прикрыть» такие пути. Это может коснуться, в том числе, бывших граждан СССР, которым достаточно заключить брак с гражданином России для получения паспорта РФ.