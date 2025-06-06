Заключения брака и усыновления ребенка будет недостаточно: в РФ могут ужесточить получение гражданства

Иностранные граждане, перебравшись в Россию, в настоящий момент могут получить гражданство в упрощенном порядке. Для этого достаточно заключить брак с гражданином РФ и создать семью. Однако депутаты Госдумы считают, что правила получения гражданства стоит усложнить. Парламентарий Ярослав Нилов предложил установить некоторым категориям иностранцев требования об обязательном владении русским языком, пишет РИА Новости.
По мнению депутата, в российском законодательстве сейчас есть «легальные лазейки», которые позволяют зарубежным представителям легко получить паспорт РФ. Он счел необходимым «прикрыть» такие пути. Это может коснуться, в том числе, бывших граждан СССР, которым достаточно заключить брак с гражданином России для получения паспорта РФ.
«Именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции. Владение русским языком — обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России», — уточнил Ярослав Нилов.
Депутаты предложили, в том числе, ввести запрет на трудовую деятельность для иностранцев в России. Это коснется тех, кто имеет судимость.