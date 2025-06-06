Аэропорт Калуги закрыли на время ради обеспечения безопасности

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы.
Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были приняты в ночь на 6 июля ради «обеспечения безопасности полетов».
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его слова опубликованы в личном telegram-канале.
Аэропорт приостановил работу на фоне атаки ВСУ на регионы России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.