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Аэропорт Калуги закрыли на время ради обеспечения безопасности

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были приняты в ночь на 6 июля ради «обеспечения безопасности полетов».

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы.

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были приняты в ночь на 6 июля ради «обеспечения безопасности полетов».

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его слова опубликованы в личном telegram-канале.

Аэропорт приостановил работу на фоне атаки ВСУ на регионы России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.