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Ученые нашли способ выявить скрытый ВИЧ в организме

Исследователи из Мельбурнского института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти разработали новый метод для обнаружения ВИЧ в лейкоцитах — клетках иммунной системы, где вирус может укрываться от терапии.

Исследователи из Мельбурнского института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти разработали новый метод для обнаружения ВИЧ в лейкоцитах — клетках иммунной системы, где вирус может укрываться от терапии. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Одной из основных причин, по которой ВИЧ до сих пор считается неизлечимым, является его способность скрываться в лейкоцитах, образуя так называемый латентный резервуар. Это делает вирус недоступным для лекарств и иммунного ответа.

В рамках нового исследования ученые предложили использовать наночастицы — микроскопические структуры размером от одного до 100 нанометров, которые обладают высокой активностью и могут быть адаптированы для различных целей. Эти наночастицы (LNP X), созданные на основе липидов (жировых соединений), способны проникать внутрь лейкоцитов и взаимодействовать с вирусом, помечая его для терапевтических средств и иммунной системы.

Эксперименты проводились на клетках, полученных от пациентов с ВИЧ. Результаты показали, что новая технология эффективно находит скрытые вирусные очаги. Однако для клинического применения необходимо провести дополнительные испытания на животных и добровольцах.

Ученые также отметили, что эта новая технология может быть полезна при лечении онкологических и других заболеваний, где важно выявлять труднодоступные патологические участки.