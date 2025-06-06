Ученые нашли способ выявить скрытый ВИЧ в организме

Исследователи из Мельбурнского института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти разработали новый метод для обнаружения ВИЧ в лейкоцитах — клетках иммунной системы, где вирус может укрываться от терапии. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Одной из основных причин, по которой ВИЧ до сих пор считается неизлечимым, является его способность скрываться в лейкоцитах, образуя так называемый латентный резервуар. Это делает вирус недоступным для лекарств и иммунного ответа.
В рамках нового исследования ученые предложили использовать наночастицы — микроскопические структуры размером от одного до 100 нанометров, которые обладают высокой активностью и могут быть адаптированы для различных целей. Эти наночастицы (LNP X), созданные на основе липидов (жировых соединений), способны проникать внутрь лейкоцитов и взаимодействовать с вирусом, помечая его для терапевтических средств и иммунной системы.
Эксперименты проводились на клетках, полученных от пациентов с ВИЧ. Результаты показали, что новая технология эффективно находит скрытые вирусные очаги. Однако для клинического применения необходимо провести дополнительные испытания на животных и добровольцах.
Ученые также отметили, что эта новая технология может быть полезна при лечении онкологических и других заболеваний, где важно выявлять труднодоступные патологические участки.