Ученые нашли способ выявить скрытый ВИЧ в организме

В рамках нового исследования ученые предложили использовать наночастицы — микроскопические структуры размером от одного до 100 нанометров, которые обладают высокой активностью и могут быть адаптированы для различных целей. Эти наночастицы (LNP X), созданные на основе липидов (жировых соединений), способны проникать внутрь лейкоцитов и взаимодействовать с вирусом, помечая его для терапевтических средств и иммунной системы.