«Ополчился на меня»: Трамп прокомментировал нападки Маска в соцсети

Американский лидер Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск устроили словесную перепалку в Сети. Предприниматель опубликовал ряд нелестных постов, где раскритиковал хозяина Белого дома. Дональд Трамп ответил на нападки Илона Маска. Американский лидер написал, что его не беспокоят негативные высказывания бизнесмена.
Президент США обратился к своему законопроекту о государственных расходах, который ранее Илон Маск подверг жесткой критике. Дональд Трамп счел документ «одним из лучших», переданных на рассмотрение Конгрессу. Он предупредил, что увеличит налоги на 68%, если законопроект не будет принят. Президент США добавил, что именно так планирует разгрести беспорядки, созданные до него.
«Меня не волнует, что Илон ополчился на меня, но ему следовало сделать это еще несколько месяцев назад», — уточнил Дональд Трамп.
Предприниматель считает, что принятие проекта хозяина Белого дома сведет на нет все его усилия. Он назвал труд Дональда Трампа «свинячьим и мерзким», а позже продолжил скандалить в соцсети.