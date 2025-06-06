В российском регионе временно закрыли аэропорт

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности. С чем именно связаны введенные ограничения, не сообщается.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
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