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В российском регионе временно закрыли аэропорт

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности. С чем именно связаны введенные ограничения, не сообщается.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран.