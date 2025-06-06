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Бывший советник президента США назвал Маска нелегалом и призвал расследовать дело о наркотиках

Бывший советник Трампа посоветовал немедленно депортировать Маска из США.

Источник: Комсомольская правда

Скандал вокруг американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска набирает существенные обороты. Бывшего главу DOGE, родившегося в ЮАР, предложено выгнать из Штатов. С таким наставлением обратился экс-советник президента США Стивен Бэннон, цитирует The New York Times.

Он назвал Илона Маска «нелегалом» и потребовал проведения расследования. Кроме того, Стивен Бэннон напомнил об употреблении бизнесменом запрещенных веществ. Он считает, что важно проверить и доказать этот факт.

«Американские власти должны запустить официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я глубоко убежден в том, что он нелегал и должен быть немедленно депортирован из страны», — заявил бывший помощник президента США.

Илон Маск, тем временем, раскритиковал политику Дональда Трампа. Однако не только эти действия хозяина Белого дома подверглись осуждению. Бизнесмен указал на якобы связь Дональда Трампа с делом о растлении малолетних.