Бывший советник президента США назвал Маска нелегалом и призвал расследовать дело о наркотиках

Скандал вокруг американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска набирает существенные обороты. Бывшего главу DOGE, родившегося в ЮАР, предложено выгнать из Штатов. С таким наставлением обратился экс-советник президента США Стивен Бэннон, цитирует The New York Times.
Он назвал Илона Маска «нелегалом» и потребовал проведения расследования. Кроме того, Стивен Бэннон напомнил об употреблении бизнесменом запрещенных веществ. Он считает, что важно проверить и доказать этот факт.
«Американские власти должны запустить официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я глубоко убежден в том, что он нелегал и должен быть немедленно депортирован из страны», — заявил бывший помощник президента США.
Илон Маск, тем временем, раскритиковал политику Дональда Трампа. Однако не только эти действия хозяина Белого дома подверглись осуждению. Бизнесмен указал на якобы связь Дональда Трампа с делом о растлении малолетних.