Облачная погода без осадков будет в Самарской области днем 6 июня

Синоптики Приволжского УГМС уточнили: в губернии в пятницу потеплеет до +26. Подробностями поделились на своем официальном сайте.
Представители учреждения объяснили: в Самарской области днем 6 июня сохранится переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.
Прогнозируют в 63-м регионе северный и северо-восточный ветры с порывами примерно от 9 до 14 метров в секунду.
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