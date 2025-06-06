Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облачная погода без осадков будет в Самарской области днем 6 июня

Синоптики Приволжского УГМС уточнили: в губернии в пятницу потеплеет до +26.

Качество жизни в вашем регионе

Синоптики Приволжского УГМС уточнили: в губернии в пятницу потеплеет до +26. Подробностями поделились на своем официальном сайте.

Представители учреждения объяснили: в Самарской области днем 6 июня сохранится переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Прогнозируют в 63-м регионе северный и северо-восточный ветры с порывами примерно от 9 до 14 метров в секунду.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.