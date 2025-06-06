Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Одесской области

В тот же день появилась информация о том, что украинские войска намерены заблокировать населенный пункт Теткино в Курской области, тем самым продолжая попытки закрепиться в приграничной зоне и наращивая давление. По данным журналистов, украинские боевики стремятся отрезать российскую группировку, удерживающую Теткино, от союзных подразделений.