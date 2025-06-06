В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах

Голов подчеркнул, что подъезд — это общее пространство, через которое ежедневно проходят все жители дома: родители с детьми, пожилые люди, беременные женщины. И каждый из них имеет право на чистый воздух в этом общем пространстве. «Представьте семью, которая каждое утро выходит с детьми из квартиры в прокуренный подъезд. Или человека с заболеванием дыхательных путей, для которого табачный дым особенно опасен. Это не просто вопрос комфорта — это вопрос здоровья», — подчеркнул сенатор.