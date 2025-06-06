Хуситы атаковали аэропорт Израиля гиперзвуковой ракетой

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. По его словам, атака привела к приостановке работы главного израильского аэропорта.
— Ракетные войска… провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (Бен-Гурион — прим. «ВМ»)…с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
19 мая израильские военные начали сносить индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании тогда оставались заблокированными не менее 55 человек.
Днем ранее стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. В противном случае, предупредил он, последствия будут серьезными. Американский лидер также направил угрозы жителям Газы, пообещав серьезные последствия, если требования не будут выполнены.