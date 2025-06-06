Международный уголовный суд остро отреагировал на санкции США против судей

Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против ряда судей Международного уголовного суда. В конце зимы Вашингтон уже применял ограничительные меры в отношении одного из председателей. МУС счел санкционное давление «попыткой подрыва независимости», гласит опубликованное заявление.
В суде подчеркнули, что инстанция действует в соответствии с мандатом 125 государств. Однако это не стало препятствием для США. МУС дал оценку решительному санкционному давлению Вашингтона, примененному против уже пяти судей.
«Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира», — отмечается в заявлении.
В Штатах также разработали санкционный законопроект против России. По словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, меры готовы к применению.