Минприроды предложило кратно увеличить экологический сбор

«Минприроды предложило в разы увеличить экосбор почти на все товары, включая одежду, электронику и бытовую технику, упаковку. Представители бизнеса считают повышение беспрецедентным и прогнозируют рост конечной стоимости товаров», — ссылается на свои источники РБК.