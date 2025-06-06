Минприроды предложило кратно увеличить экологический сбор

Согласно проекту, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше утвержденных.
Министерство природных ресурсов подготовило проект постановления правительства, предусматривающий увеличение базовых ставок экологического сбора для производителей и импортеров товаров и упаковки. Об этом 5 июня сообщили два источника, знакомых с содержанием документа.
«Минприроды предложило в разы увеличить экосбор почти на все товары, включая одежду, электронику и бытовую технику, упаковку. Представители бизнеса считают повышение беспрецедентным и прогнозируют рост конечной стоимости товаров», — ссылается на свои источники РБК.
Согласно действующим правилам, экосбор уплачивают те производители и импортеры, чья продукция и упаковка включены в перечень, установленный правительством. Если компания не может подтвердить переработку отходов, сбор становится обязательным.
В пресс-службе Министерства природных ресурсов сообщили РБК, что по указанию президента РФ совместно с другими ведомствами занимается пересмотром ставок экологического сбора. Представитель Минприроды отметил, что, согласно российскому законодательству, размеры ставок экосбора должны иметь экономическое обоснование.