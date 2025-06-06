В России хотят запретить авторизацию через Gmail

Ранее в России уже были введены ограничения на регистрацию на отечественных сайтах через иностранные электронные почты, а также принят первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде, включающий запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет инициатив, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством/