В России хотят запретить авторизацию через Gmail

В России запретят вход на сайты через Gmail и другие иностранные почты.
Власти в России намерены обязать владельцев сайтов использовать только российские электронные почты для авторизации пользователей. Это означает запрет на вход через Gmail и другие иностранные сервисы даже для уже зарегистрированных аккаунтов. Об этом сообщают СМИ.
«Если поправки в закон будут приняты, все российские юрлица — владельцы сайтов — должны будут обеспечивать авторизацию исключительно через адреса в национальной доменной зоне. Это затронет даже тех пользователей, которые ранее регистрировались с иностранной почтой, включая Gmail. Исключения может установить правительство, но пока они не описаны», — следует из документа, с которым ознакомился РБК.
СМИ отмечает, что новый запрет дополняет введенные ранее ограничения — с 2025 года регистрация на российских сайтах уже невозможна через иностранную почту, но пока это не касалось авторизации. Проект изменений в закон «Об информации…» находится на стадии межведомственного согласования. В Минцифры подчеркнули, что меры еще обсуждаются и могут быть изменены.
Ранее в России уже были введены ограничения на регистрацию на отечественных сайтах через иностранные электронные почты, а также принят первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде, включающий запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет инициатив, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством/