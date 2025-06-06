Маск опубликовал видео с Трампом с тусовки Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск в контексте своего публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом перепостил в соцсети X сообщение другого пользователя, в котором содержится репортаж телеканала MSNBC. В этом репортаже показано, как Трамп присутствовал на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна в 1992 году.
Ранее Маск высказывался о том, что материалы дела Эпштейна не публикуются, поскольку в них упоминается глава Белого дома.
В своем посте Маск добавил видео с вечеринки Эпштейна, где можно увидеть Трампа. Он прокомментировал это видео, добавив смайлик с поднятой бровью, что указывает на его скептическое отношение или удивление.
До этого в Белом доме прошли совещания по поводу конфликта Трампа и Маска.