Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск опубликовал видео с Трампом с тусовки Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск в контексте своего публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом перепостил в соцсети X сообщение другого пользователя, в котором содержится репортаж телеканала MSNBC.

Американский миллиардер Илон Маск в контексте своего публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом перепостил в соцсети X сообщение другого пользователя, в котором содержится репортаж телеканала MSNBC. В этом репортаже показано, как Трамп присутствовал на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна в 1992 году.

Ранее Маск высказывался о том, что материалы дела Эпштейна не публикуются, поскольку в них упоминается глава Белого дома.

В своем посте Маск добавил видео с вечеринки Эпштейна, где можно увидеть Трампа. Он прокомментировал это видео, добавив смайлик с поднятой бровью, что указывает на его скептическое отношение или удивление.

До этого в Белом доме прошли совещания по поводу конфликта Трампа и Маска.