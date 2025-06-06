Маск опубликовал видео с Трампом с тусовки Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск в контексте своего публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом перепостил в соцсети X сообщение другого пользователя, в котором содержится репортаж телеканала MSNBC. В этом репортаже показано, как Трамп присутствовал на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна в 1992 году.