Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астроном прокомментировал объекты над Казахстаном, назвав вероятную причину их появления

Астроном Александр Якушечкин прокомментировал появление светящихся объектов в небе над Астаной. Он высказал мнение, что зафиксированное на видео явление, вероятнее всего, связано с вхождением в атмосферу Земли и последующим разрушением какого-либо искусственного космического аппарата.

Источник: Life.ru

По мнению астронома, это мог быть как отслуживший свой срок спутник, так и отделившийся фрагмент ракеты-носителя. Эксперт подчеркнул, что на видеозаписи можно отчетливо наблюдать процесс фрагментации и сгорания составных частей объекта в атмосфере. Он также допустил, что причиной случившегося могло стать недавнее сильное магнитное возмущение.

«На видеозаписях запечатлено событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли какого-либо искусственного космического объекта и его последующим разрушением», — заявил Якушечкин в беседе с РИА «Новости».

Ранее в небе над Казахстаном было зафиксировано появление неопознанных светящихся объектов, это вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Министерство обороны Казахстана, комментируя ситуацию, заявило, что никаких нарушений воздушного пространства зафиксировано не было. В ведомстве предположили, что наблюдаемое явление могло быть связано с вхождением в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритным потоком.