Астроном прокомментировал объекты над Казахстаном, назвав вероятную причину их появления

По мнению астронома, это мог быть как отслуживший свой срок спутник, так и отделившийся фрагмент ракеты-носителя. Эксперт подчеркнул, что на видеозаписи можно отчетливо наблюдать процесс фрагментации и сгорания составных частей объекта в атмосфере. Он также допустил, что причиной случившегося могло стать недавнее сильное магнитное возмущение.