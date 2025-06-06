Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта

«Как известно, тушение пожара — это не только борьба с огнём. Это борьба за время, а значит сотрудники пожарной охраны не должны тратить время на прохождение формальных процедур. Фракция “Справедливая Россия — За правду” законопроект в первом чтении поддержала. Тем более, с учётом регулярных пожаров в стране принимать его надо было давно. Но проблема платных дорог гораздо шире, и нужно двигаться дальше», — добавил лидер партии.