Дети, отправившиеся из Екатеринбурга в Анапу, оказались в больнице: экспресс-тесты выявили вирус

Работники детской городской больницы Анапы зафиксировали норовирус по итогам экспресс-тестирования 14 несовершеннолетних. Они отправились на отдых в лагерь на поезде Екатеринбург — Анапа. Врачи обнаружили у детей норовирус второго генотипа, оповестили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
В сообщении отмечается удовлетворительное состояние пациентов. Остальных детей из поезда поместили в изолятор лагеря «Жемчужина России».
«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — рассказали в региональном Минздраве.
Инфекцию легко перепутать с пищевым отравлением. Норовирус долгое время остается жизнеспособным на продуктах, поверхностях и предметах. Он также устойчив к моющим средствам, пишет KP.RU.