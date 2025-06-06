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Дети, отправившиеся из Екатеринбурга в Анапу, оказались в больнице: экспресс-тесты выявили вирус

Свердловский Минздрав уведомил о выявлении норовирусной инфекции у 14 детей.

Источник: Комсомольская правда

Работники детской городской больницы Анапы зафиксировали норовирус по итогам экспресс-тестирования 14 несовершеннолетних. Они отправились на отдых в лагерь на поезде Екатеринбург — Анапа. Врачи обнаружили у детей норовирус второго генотипа, оповестили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

В сообщении отмечается удовлетворительное состояние пациентов. Остальных детей из поезда поместили в изолятор лагеря «Жемчужина России».

«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — рассказали в региональном Минздраве.

Инфекцию легко перепутать с пищевым отравлением. Норовирус долгое время остается жизнеспособным на продуктах, поверхностях и предметах. Он также устойчив к моющим средствам, пишет KP.RU.