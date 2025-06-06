Дети, отправившиеся из Екатеринбурга в Анапу, оказались в больнице: экспресс-тесты выявили вирус

Работники детской городской больницы Анапы зафиксировали норовирус по итогам экспресс-тестирования 14 несовершеннолетних. Они отправились на отдых в лагерь на поезде Екатеринбург — Анапа. Врачи обнаружили у детей норовирус второго генотипа, оповестили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.