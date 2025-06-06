Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ

«В целях ознакомления граждан с результатами ЕГЭ на едином портале государственных услуг РФ реализован сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, на котором с 2023 года размещены все действующие результаты ЕГЭ», — добавили в Рособрнадзоре.