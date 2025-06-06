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Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ

Школьники начали получать первые результаты ЕГЭ 2025 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские школьники начали получать первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

«Результаты централизованной проверки экзаменационных работ по первому дню экзамена от 23 мая 2025 года (история, литература, химия) были переданы в региональные центры обработки информации 04 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре отметили, что региональные центры передают результаты экзаменов в государственную экзаменационную комиссию.

«Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ», — добавили в ведомстве.

Таким образом, результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, написанные школьниками 23 мая, должны быть утверждены и размещены на «Госуслугах» 5 июня.

«В целях ознакомления граждан с результатами ЕГЭ на едином портале государственных услуг РФ реализован сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, на котором с 2023 года размещены все действующие результаты ЕГЭ», — добавили в Рособрнадзоре.

Единый государственный экзамен в этом году планируют сдать около 712 тысяч человек.