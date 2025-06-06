Россиян призвали менять паспорта в случае изменения внешности

Паспорт гражданина России необходимо заменить в течение 90 дней в случае изменения внешности, а также при смене фамилии, имени или отчества, даты и места рождения. Эта информация представлена в материалах главного управления по вопросам миграции МВД России, пишет ТАСС.
Согласно этим материалам, паспорт подлежит обязательной замене в течение 90 дней после достижения владельцем 20 и 45 лет, а также при изменении фамилии, имени или отчества, даты и места рождения, и в случае изменения внешности.
Кроме того, паспорт нужно заменить, если он поврежден, содержит ошибки или неточности в записях, или если закончились свободные страницы для отметок. В МВД отметили, что документ становится недействительным при несвоевременной замене. За нарушение сроков предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 рублей.
В МВД также сообщили, что заявление на замену паспорта можно подать в территориальный орган МВД России, через МФЦ или на портале «Госуслуг». В случае обнаружения ошибок в паспорте, его утери или кражи, а также пропуска сроков замены потребуется личное обращение в территориальный орган МВД.
Срок оформления нового паспорта составляет до 5 рабочих дней с момента подачи документов. На время замены можно получить временное удостоверение личности, для чего потребуется дополнительная фотография.
Ранее на жителя Обнинска, сжёгшего паспорт на камеру, завели дело.