Россиян призвали менять паспорта в случае изменения внешности

Кроме того, паспорт нужно заменить, если он поврежден, содержит ошибки или неточности в записях, или если закончились свободные страницы для отметок. В МВД отметили, что документ становится недействительным при несвоевременной замене. За нарушение сроков предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 рублей.